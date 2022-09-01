Directorio de Empresas
Dotdash Meredith
Dotdash Meredith Salarios

El rango salarial de Dotdash Meredith oscila entre $80,400 en compensación total anual para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior y $162,180 para un Diseñador de Productos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dotdash Meredith. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $144K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $145K
Marketing
$141K

Operaciones de Marketing
$141K
Diseñador de Productos
$162K
Gerente de Proyecto
$126K
Analista de Ciberseguridad
$80.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$123K
Preguntas Frecuentes

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Dotdash Meredith هو Diseñador de Productos at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $162,180. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Dotdash Meredith هو $140,700.

