Domo Salarios

El salario de Domo varía desde $22,928 en compensación total por año para un Diseñador Gráfico en el nivel más bajo hasta $183,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Domo. Última actualización: 10/14/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $155K
Diseñador de Productos
Median $115K

Diseñador UX

Gerente de Productos
Median $183K

Marketing
Median $183K
Asistente Administrativo
$44.8K
Científico de Datos
$125K
Diseñador Gráfico
$22.9K
Reclutador
$141K
Ventas
$163K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Gerente de Programas Técnicos
$77.4K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Domo, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Domo es Gerente de Productos con una compensación total anual de $183,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Domo es $140,700.

Otros recursos