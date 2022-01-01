Dolby Laboratories Salarios

El rango salarial de Dolby Laboratories oscila entre $87,720 en compensación total anual para un Recursos Humanos en el extremo inferior y $537,300 para un Gerente de Operaciones de Negocios en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dolby Laboratories . Última actualización: 8/17/2025