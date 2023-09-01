Directorio de Empresas
Dojo Salarios

El rango salarial de Dojo oscila entre $66,060 en compensación total anual para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior y $154,726 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dojo. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $129K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Ingeniería de Software
Median $155K
Científico de Datos
$89.8K

Tecnólogo de Información (TI)
$66.1K
Diseñador de Productos
$107K
Gerente de Producto
$117K
Preguntas Frecuentes

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Dojo je Gerente de Ingeniería de Software s ročnou celkovou kompenzáciou $154,726. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Dojo je $111,917.

