DJI
DJI Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in China en DJI totaliza CN¥720K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DJI. Última actualización: 9/25/2025

Paquete Mediano
company icon
DJI
Software Engineer
Guangdong, GD, China
Total por año
CN¥720K
Nivel
T3
Salario base
CN¥720K
Stock (/yr)
CN¥0
Bono
CN¥0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en DJI?

CN¥1.15M

Últimas Contribuciones de Salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

