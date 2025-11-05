Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Austin Area en Dimensional Fund Advisors totaliza $151K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dimensional Fund Advisors. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Dimensional Fund Advisors
Software Engineer
Austin, TX
Total por año
$151K
Nivel
Senior
Salario base
$132K
Stock (/yr)
$0
Bono
$19K
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Dimensional Fund Advisors in Greater Austin Area tiene una compensación total anual de $155,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dimensional Fund Advisors para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Austin Area es $102,500.

