DigitalOnUs Salarios

El salario de DigitalOnUs varía desde $58,729 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $80,400 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de DigitalOnUs. Última actualización: 11/22/2025

Ingeniero de Software
Median $58.7K
Arquitecto de Soluciones
$80.4K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en DigitalOnUs es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $80,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en DigitalOnUs es $69,564.

