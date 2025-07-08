Directorio de empresas
Digit Insurance
Digit Insurance Salarios

El salario de Digit Insurance varía desde $7,225 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $18,426 para un Científico de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Digit Insurance. Última actualización: 11/23/2025

Científico de Datos
Median $18.4K
Ingeniero de Software
$7.2K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Digit Insurance es Científico de Datos con una compensación total anual de $18,426. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Digit Insurance es $12,825.

Otros recursos

