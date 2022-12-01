Directorio de empresas
Dexterity
Dexterity Salarios

El salario de Dexterity varía desde $140,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $155,775 para un Ingeniero de Hardware en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dexterity. Última actualización: 10/11/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Ingeniero de Hardware
$156K
Marketing
$141K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Dexterity, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Dexterity es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,775. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dexterity es $140,700.

