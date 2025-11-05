Directorio de empresas
Deutsche Telekom
Deutsche Telekom Ingeniero de Software Salarios en Spain

La compensación de Ingeniero de Software in Spain en Deutsche Telekom varía desde €36.3K por year hasta €80.3K. El paquete de compensación year mediano in Spain totaliza €58.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deutsche Telekom. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
(Nivel Inicial)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Deutsche Telekom?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Deutsche Telekom in Spain tiene una compensación total anual de €80,288. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Deutsche Telekom para el puesto de Ingeniero de Software in Spain es €58,633.

Otros recursos