Descartes Labs Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Descartes Labs varía desde $148K hasta $211K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Descartes Labs. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio $169K - $198K United States Rango Común Rango Posible $148K $169K $198K $211K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Producto contribuciones en Descartes Labs para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en Descartes Labs ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.