Depop
Depop Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United Kingdom en Depop varía desde £93.4K hasta £127K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Depop. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$135K - $163K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$126K$135K$163K$172K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Depop in United Kingdom tiene una compensación total anual de £127,486. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Depop para el puesto de Científico de Datos in United Kingdom es £93,416.

