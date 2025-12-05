Directorio de empresas
DePaul University
DePaul University Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United States en DePaul University varía desde $42K hasta $57.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DePaul University. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$45.5K - $54K
United States
Rango Común
Rango Posible
$42K$45.5K$54K$57.5K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en DePaul University?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en DePaul University in United States tiene una compensación total anual de $57,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en DePaul University para el puesto de Asistente Administrativo in United States es $42,000.

Otros recursos

