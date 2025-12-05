Directorio de empresas
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Operaciones de Personal Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Personal en Department of Veterans Affairs varía desde $151K hasta $206K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Department of Veterans Affairs. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$162K - $196K
United States
Rango Común
Rango Posible
$151K$162K$196K$206K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Department of Veterans Affairs?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Personal en Department of Veterans Affairs tiene una compensación total anual de $206,480. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Department of Veterans Affairs para el puesto de Operaciones de Personal es $151,300.

Otros recursos

