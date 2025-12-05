Directorio de empresas
Department of Veterans Affairs
Department of Veterans Affairs Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in United States en Department of Veterans Affairs totaliza $95K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Department of Veterans Affairs. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Department of Veterans Affairs
Research Fellow
Boston, MA
Total por año
$95K
Nivel
-
Salario base
$95K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Department of Veterans Affairs in United States tiene una compensación total anual de $140,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Department of Veterans Affairs para el puesto de Científico de Datos in United States es $95,000.

