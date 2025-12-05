Directorio de empresas
Dentsu
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Dentsu Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in India en Dentsu varía desde ₹735K por year para L1 hasta ₹647K por year para L2. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹843K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dentsu. Última actualización: 12/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
(Nivel Inicial)
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles de carrera en Dentsu?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Dentsu in India tiene una compensación total anual de ₹1,196,356. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dentsu para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹689,442.

Otros recursos

