DENSO
DENSO Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in United States en DENSO varía desde $62.7K hasta $87.6K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DENSO. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$68K - $82.3K
United States
Rango Común
Rango Posible
$62.7K$68K$82.3K$87.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en DENSO?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en DENSO in United States tiene una compensación total anual de $87,580. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en DENSO para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $62,665.

