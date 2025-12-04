Directorio de empresas
DENSO
DENSO Ingeniero Mecánico Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de DENSO. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$67K - $79.5K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$61.9K$67K$79.5K$84.7K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Mecánico en DENSO in Germany tiene una compensación total anual de €73,415. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en DENSO para el puesto de Ingeniero Mecánico in Germany es €53,625.

Otros recursos

