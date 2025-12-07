Directorio de empresas
Delphia
Delphia Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Canada en Delphia varía desde CA$190K hasta CA$270K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Delphia. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $185K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$138K$158K$185K$197K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Delphia?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Delphia in Canada tiene una compensación total anual de CA$270,467. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Delphia para el puesto de Diseñador de Producto in Canada es CA$189,558.

