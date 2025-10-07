La compensación de Ingeniero de Software Backend in Greater Bengaluru en Deloitte varía desde ₹953K por year para L1 hasta ₹1.53M por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹1.4M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Deloitte. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
₹952K
₹929K
₹0
₹23.6K
L2
₹1.81M
₹1.71M
₹0
₹91.7K
L3
₹1.53M
₹1.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Deloitte, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)