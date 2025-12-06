Directorio de empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Redactor Técnico Salarios

La compensación total promedio de Redactor Técnico in India en Dell Technologies varía desde ₹1.5M hasta ₹2.06M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$18.6K - $22K
India
Rango Común
Rango Posible
$17.1K$18.6K$22K$23.4K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



El paquete salarial más alto reportado para un Redactor Técnico en Dell Technologies in India tiene una compensación total anual de ₹2,060,318. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dell Technologies para el puesto de Redactor Técnico in India es ₹1,504,928.

Otros recursos

