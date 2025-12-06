Dell Technologies Ingeniero de Ventas Salarios

La compensación de Ingeniero de Ventas in United States en Dell Technologies varía desde $189K por year para L6 hasta $205K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $155K $131K $6K $18K L7 $152K $152K $0 $0 L8 $ -- $ -- $ -- $ -- Ver 3 Más Niveles

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

