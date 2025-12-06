Directorio de empresas
Dell Technologies
  • Gerente de Proyecto

  • Todos los Salarios de Gerente de Proyecto

Dell Technologies Gerente de Proyecto Salarios

La compensación de Gerente de Proyecto in Taiwan en Dell Technologies varía desde NT$1.28M por year para L6 hasta NT$2.41M por year para L7. El paquete de compensación year mediano in Taiwan totaliza NT$1.18M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$41.7K
$40.7K
$0
$953
L7
$78.7K
$76.2K
$0
$2.5K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Dell Technologies in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$3,324,374. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dell Technologies para el puesto de Gerente de Proyecto in Taiwan es NT$1,197,973.

