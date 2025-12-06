Directorio de empresas
Dell Technologies
  • Salarios
  • Operaciones de Marketing

  • Todos los Salarios de Operaciones de Marketing

Dell Technologies Operaciones de Marketing Salarios

La compensación de Operaciones de Marketing in United States en Dell Technologies varía desde $124K por year para L5 hasta $172K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $170K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$124K
$121K
$0
$3.3K
L6
$131K
$118K
$0
$13K
L7
$127K
$118K
$0
$9.5K
L8
$146K
$133K
$1.1K
$11.9K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Marketing en Dell Technologies in United States tiene una compensación total anual de $193,400. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dell Technologies para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $165,000.

