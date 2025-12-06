Dell Technologies Jefe de Gabinete Salarios

La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in United States en Dell Technologies varía desde $119K hasta $169K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio $135K - $160K United States Rango Común Rango Posible $119K $135K $160K $169K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Consolidación Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33.3 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Dell Technologies ?

