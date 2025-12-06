Directorio de empresas
Dell Technologies
Dell Technologies Contador Salarios

La compensación de Contador in United States en Dell Technologies totaliza $112K por year para L7. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dell Technologies. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$105K - $123K
United States
Rango Común
Rango Posible
$97.9K$105K$123K$136K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$112K
$104K
$0
$8.3K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Dell Technologies, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Títulos Incluidos

Contador Técnico

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Dell Technologies in United States tiene una compensación total anual de $136,305. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Dell Technologies para el puesto de Contador in United States es $97,860.

