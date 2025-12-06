Directorio de empresas
Delaware State Jobs
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Asistente Administrativo

  • Todos los Salarios de Asistente Administrativo

Delaware State Jobs Asistente Administrativo Salarios

La compensación total promedio de Asistente Administrativo in United States en Delaware State Jobs varía desde $26.2K hasta $38.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Delaware State Jobs. Última actualización: 12/6/2025

Compensación Total Promedio

$29.8K - $34.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$26.2K$29.8K$34.6K$38.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Asistente Administrativo contribuciones en Delaware State Jobs para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Delaware State Jobs?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Asistente Administrativo ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Asistente Administrativo en Delaware State Jobs in United States tiene una compensación total anual de $38,080. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Delaware State Jobs para el puesto de Asistente Administrativo in United States es $26,240.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Delaware State Jobs

Empresas relacionadas

  • Intuit
  • Apple
  • Square
  • Netflix
  • DoorDash
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/delaware-state-jobs/salaries/administrative-assistant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.