Dejero Salarios

El rango salarial de Dejero oscila entre $80,249 en compensación total anual para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $106,300 para un Technical Account Manager en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Dejero. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Gerente de Proyecto
$88.8K
Ingeniero de Software
$80.2K
Technical Account Manager
$106K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Dejero es Technical Account Manager at the Common Range Average level con una compensación total anual de $106,300. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Dejero es $88,819.

