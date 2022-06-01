Deepgram Salarios

El rango salarial de Deepgram oscila entre $139,300 en compensación total anual para un Arquitecto de Soluciones en el extremo inferior y $172,480 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Deepgram . Última actualización: 8/9/2025