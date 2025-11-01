Directorio de empresas
Databricks
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Databricks Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in United States en Databricks varía desde $237K por year para L3 hasta $529K por year para L6. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $236K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L3
Data Scientist
$237K
$148K
$68.5K
$20.6K
L4
$174K
$174K
$0
$0
L5
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Data Scientist
$529K
$256K
$248K
$25K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Databricks in United States tiene una compensación total anual de $833,125. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Databricks para el puesto de Científico de Datos in United States es $150,000.

Otros recursos