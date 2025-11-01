Directorio de empresas
Databricks
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Negocio

  • Todos los Salarios de Analista de Negocio

Databricks Analista de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocio in United States en Databricks varía desde $111K hasta $162K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Databricks. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

$128K - $146K
United States
Rango Común
Rango Posible
$111K$128K$146K$162K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Analista de Negocio contribuciones en Databricks para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Databricks, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Negocio ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocio en Databricks in United States tiene una compensación total anual de $162,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Databricks para el puesto de Analista de Negocio in United States es $111,375.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Databricks

Empresas relacionadas

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos