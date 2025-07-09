Directorio de empresas
Danieli
Danieli Salarios

El salario de Danieli varía desde $7,874 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $58,935 para un Ingeniero Eléctrico en el nivel más alto.

$160K

Ingeniero Eléctrico
$58.9K
Ingeniero Mecánico
$10.2K
Ingeniero de Software
$7.9K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Danieli is Ingeniero Eléctrico at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $58,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danieli is $10,200.

