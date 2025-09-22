Directorio de empresas
Dalet
Dalet Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Dalet totaliza ₪212K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Dalet. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Dalet
Senior DevOps Engineer
Tbilisi, TB, Georgia
Total por año
₪212K
Nivel
L3
Salario base
₪212K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Dalet?

₪565K

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingeniero de Software chez Dalet in Israel s'élève à une rémunération totale annuelle de ₪254,232. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Dalet pour le poste Ingeniero de Software in Israel est de ₪211,860.

Otros recursos