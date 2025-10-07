La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in Waterloo Region en D2L varía desde CA$94.7K por year para L2 hasta CA$143K por year para L4. El paquete de compensación year mediano in Waterloo Region totaliza CA$104K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de D2L. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
