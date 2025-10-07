Directorio de empresas
CyberArk
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • India

CyberArk Ingeniero de Software Backend Salarios en India

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in India en CyberArk totaliza ₹2.67M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CyberArk. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹2.67M
Nivel
Senior Software Engineer
Salario base
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CyberArk?

₹13.98M

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹2.62M+ (a veces ₹26.22M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CyberArk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en CyberArk in India tiene una compensación total anual de ₹6,071,925. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CyberArk para el puesto de Ingeniero de Software Backend in India es ₹2,960,608.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para CyberArk

Empresas relacionadas

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos