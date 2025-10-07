Directorio de empresas
CyberArk
CyberArk Ingeniero de Software Backend Salarios en Greater Hyderabad Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in Greater Hyderabad Area en CyberArk totaliza ₹2.67M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CyberArk. Última actualización: 10/7/2025

Paquete Mediano
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Total por año
₹2.67M
Nivel
Senior Software Engineer
Salario base
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CyberArk?

₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CyberArk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Backend en CyberArk in Greater Hyderabad Area tiene una compensación total anual de ₹6,071,925. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CyberArk para el puesto de Ingeniero de Software Backend in Greater Hyderabad Area es ₹2,960,608.

Otros recursos