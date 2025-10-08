CVS Health Ingeniero de Software Backend Salarios

La compensación de Ingeniero de Software Backend in United States en CVS Health varía desde $112K por year para L1 hasta $197K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $121K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono L1 Software Engineer ( Nivel Inicial ) $112K $107K $0 $5.4K L2 Senior Software Engineer I $122K $113K $48 $8.5K L3 Senior Software Engineer II $140K $129K $0 $11K L4 Lead Software Engineer $160K $147K $3.8K $9.4K Ver 2 Más Niveles

