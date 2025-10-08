La compensación de Diseñador UX in United States en CVS Health varía desde $120K por year para Product Designer hasta $140K por year para Senior Product Designer II. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $145K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Product Designer
$120K
$120K
$0
$0
Senior Product Designer I
$139K
$133K
$0
$6.3K
Senior Product Designer II
$140K
$127K
$0
$13.8K
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
