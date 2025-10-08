Directorio de empresas
CVS Health
  Salarios
  Científico de Datos

  Health Informatics

  Greater Chicago Area

CVS Health Health Informatics Salarios en Greater Chicago Area

La compensación de Health Informatics in Greater Chicago Area en CVS Health varía desde $127K por year para Data Scientist hasta $153K por year para Senior Data Scientist I. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $138K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CVS Health. Última actualización: 10/8/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Data Scientist
$127K
$122K
$0
$4.7K
Senior Data Scientist I
$153K
$137K
$0
$16.7K
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en CVS Health?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Health Informatics en CVS Health in Greater Chicago Area tiene una compensación total anual de $180,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en CVS Health para el puesto de Health Informatics in Greater Chicago Area es $144,000.

Otros recursos