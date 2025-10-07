La compensación de Ingeniero de Software Quality Assurance (QA) in United States en Cvent totaliza $164K por year para Lead Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $161K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cvent. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$164K
$149K
$2.5K
$12.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***