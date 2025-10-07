Directorio de empresas
Cvent
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

  • India

Cvent Ingeniero de Software Full-Stack Salarios en India

La compensación de Ingeniero de Software Full-Stack in India en Cvent varía desde ₹1.97M por year para Software Engineer II hasta ₹3.28M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.83M.

Promedio Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer I
(Nivel Inicial)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cvent?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Cvent in India tiene una compensación total anual de ₹5,887,417. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cvent para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in India es ₹2,114,682.

