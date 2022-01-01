Directorio de empresas
Criteo
Criteo Salarios

El salario de Criteo varía desde $44,704 en compensación total por año para un Gerente de Proyectos en el nivel más bajo hasta $686,000 para un Desarrollo de Negocios en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Criteo. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Ingeniero de Software
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero Site Reliability

Científico de Investigación

Investigador de AI

Científico de Datos
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Gerente de Productos
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Ventas
Median $139K
Desarrollo de Negocios
$686K
Servicio al Cliente
$57.6K
Éxito del Cliente
$76.4K
Analista de Datos
$56.2K
Recursos Humanos
$203K
Tecnólogo en Informática (TI)
$96.2K
Consultor en Gestión
$92.5K
Marketing
$182K
Gerente de Programas
$170K
Gerente de Proyectos
$44.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$159K
Arquitecto de Soluciones
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Gerente de Programas Técnicos
$116K
