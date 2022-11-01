Directorio de Empresas
CRISIL
CRISIL Salarios

El rango salarial de CRISIL oscila entre $6,121 en compensación total anual para un Desarrollo de Negocios en el extremo inferior y $48,765 para un Analista de Ciberseguridad en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CRISIL. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Analista Financiero
Median $12.6K
Analista de Negocios
$12.7K
Desarrollo de Negocios
$6.1K

Banquero de Inversión
$20.3K
Analista de Ciberseguridad
$48.8K
Arquitecto de Soluciones
$48.6K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en CRISIL es Analista de Ciberseguridad at the Common Range Average level con una compensación total anual de $48,765. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en CRISIL es $16,462.

