Crimson Education Salarios

El rango salarial de Crimson Education oscila entre $49,750 en compensación total anual para un Gerente de Proyecto en el extremo inferior y $298,500 para un Banquero de Inversión en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Crimson Education. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Analista de Negocios
$54.8K
Desarrollo de Negocios
$65.7K
Banquero de Inversión
$299K

Consultor de Gestión
$66.7K
Gerente de Proyecto
$49.8K
Escritor Técnico
$73.2K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Crimson Education es Banquero de Inversión at the Common Range Average level con una compensación total anual de $298,500. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Crimson Education es $66,168.

