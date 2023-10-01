CRIF Salarios

El rango salarial de CRIF oscila entre $5,886 en compensación total anual para un Gerente de Producto en el extremo inferior y $47,773 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CRIF . Última actualización: 8/21/2025