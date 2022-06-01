Cricut Salarios

Directorio de empresas
El salario de Cricut varía desde $109,450 en compensación total por año para un Analista de Datos en el nivel más bajo hasta $266,325 para un Gerente de Ciencia de Datos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cricut. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $150K
Analista de Datos
$109K
Gerente de Ciencia de Datos
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Científico de Datos
$118K
Marketing
$115K
Diseñador de Productos
$141K
Gerente de Productos
$190K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Cricut es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $266,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cricut es $141,290.

