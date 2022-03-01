Crexi Salarios

Directorio de empresas
El salario de Crexi varía desde $100,500 en compensación total por año para un Ventas en el nivel más bajo hasta $1,283,908 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Crexi. Última actualización: 9/3/2025

$160K

Analista de Datos
$118K
Diseñador de Productos
$167K
Gerente de Productos
$1.28M

Ventas
$101K
Gerente de Ingeniería de Software
$221K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Crexi es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $1,283,908. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Crexi es $167,160.

