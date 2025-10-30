Directorio de empresas
Cresta
Cresta Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Cresta varía desde $205K hasta $293K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cresta. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$235K - $275K
United States
Rango Común
Rango Posible
$205K$235K$275K$293K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Cresta, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Cresta in United States tiene una compensación total anual de $292,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cresta para el puesto de Gerente de Producto in United States es $205,000.

