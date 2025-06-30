Directorio de Empresas
Creditas
Creditas Salarios

El rango salarial de Creditas oscila entre $42,915 en compensación total anual para un Gerente de Programa Técnico en el extremo inferior y $114,447 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Creditas. Última actualización: 8/24/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $47.5K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
$114K
Gerente de Programa Técnico
$42.9K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Creditas es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $114,447. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Creditas es $47,491.

