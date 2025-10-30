Directorio de empresas
Cottingham & Butler
Cottingham & Butler Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Cottingham & Butler varía desde $68.1K hasta $95.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cottingham & Butler. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

$73.8K - $89.4K
United States
Rango Común
Rango Posible
$68.1K$73.8K$89.4K$95.1K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Cottingham & Butler?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Cottingham & Butler in United States tiene una compensación total anual de $95,120. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Cottingham & Butler para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $68,060.

